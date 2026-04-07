Jade Surdez en équipe de Suisse

Jade Surdez retrouve la tunique nationale. La hockeyeuse jurassienne qui évolue à Fribourg-Gottéron a été sélectionnée pour un camp d’entraînement et deux rencontres amicales que l’équipe nationale disputera dans deux semaines en Allemagne. L'équipe de Suisse sera formée exclusivement de jeunes joueuses à fort potentiel. D'ailleurs, à seulement 21 ans, la Franc-Montagnarde sera la joueuse la plus âgée pour ce dernier rassemblement avec l’entraîneur Colin Müller. La sélection nationale comporte plusieurs novices mais aucune joueuse titrée récemment avec Zoug. /mle