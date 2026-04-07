Jade Surdez en équipe de Suisse

La hockeyeuse jurassienne participera à un camp d'entraînement et à deux matches amicaux avec ...
Jade Surdez en équipe de Suisse

La hockeyeuse jurassienne participera à un camp d'entraînement et à deux matches amicaux avec l'équipe nationale en Allemagne. 

Jade Surdez retrouvera l'équipe de Suisse de hockey sur glace. (Photo d'illustration : libre de droits) Jade Surdez retrouvera l'équipe de Suisse de hockey sur glace. (Photo d'illustration : libre de droits)

Jade Surdez retrouve la tunique nationale. La hockeyeuse jurassienne qui évolue à Fribourg-Gottéron a été sélectionnée pour un camp d’entraînement et deux rencontres amicales que l’équipe nationale disputera dans deux semaines en Allemagne. L'équipe de Suisse sera formée exclusivement de jeunes joueuses à fort potentiel. D'ailleurs, à seulement 21 ans, la Franc-Montagnarde sera la joueuse la plus âgée pour ce dernier rassemblement avec l’entraîneur Colin Müller. La sélection nationale comporte plusieurs novices mais aucune joueuse titrée récemment avec Zoug. /mle


 

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