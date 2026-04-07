Le HCA représenté dans les équipes de Suisse juniors

Plusieurs jeunes Ajoulotes et Ajoulots en équipe de Suisse. Maëlia Vauclair et Naya Mohni ont été retenues dans l’équipe nationale féminine des moins de 17 ans pour participer au tournoi amical des quatre Nations qui commence mercredi en République tchèque. Leur coéquipier au HC Ajoie Nathan Ducommun gardera pour sa part les cages de la Suisse avec les moins de 16 ans helvétiques au tournoi masculin des cinq Nations qui se tient dès mercredi au Danemark. Deux autres Jurassiens, Noé Robert et Logan Mattioni, sont quant à eux de piquet dans la sélection suisse entraînée par l'ancien attaquant ajoulot Mathias Joggi. Tous ces éléments font partie de l’effectif des M16 du HCA qui a perdu dernièrement en demi-finale des play-off dans la catégorie élites. /mle