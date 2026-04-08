« Soulagés, mais pas fiers »

Patrick Hauert aimerait l’éviter aussi, les saisons décevantes étant « un gros risque » de voir le public et des sponsors se lasser. « Il va maintenant falloir construire une équipe bien plus compétitive pour l’année prochaine que celle qu’on a vue cette année, surtout avec le spectacle qu’on a montré à la fin du championnat », glisse le président.





Julien Vauclair entraîneur ? « Pas la bonne option » selon Hauert

Le défi est finalement le même que les derniers étés, avec la nécessité de trouver un nouvel entraîneur pour « faire décoller cet avion à Porrentruy », image Kevin Fey qui précise que définir le profil du futur coach « n’est pas le boulot des joueurs ». Le profil se définira « autour de la table » pour Patrick Hauert. Après quatre intérims assurés ces dernières années, Julien Vauclair compte-t-il parmi les options du Conseil d’administration ? « Je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne option. Il ne peut pas tout faire et il a déjà beaucoup sur les épaules, il faut le soulager », coupe le président pour qui « toutes les options sont ouvertes ». Pour clôturer la saison sur une note conviviale, les joueurs du HCA donnent rendez-vous aux supporters ce vendredi 10 avril de 17h à 20h au « 73 » pour une dernière rencontre avant la pause estivale. /jpi