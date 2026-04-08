« Soulagés, mais pas fiers »

La victoire de Sierre en Swiss League siffle la fin de saison pour Ajoie et son maintien en National League après une saison « insuffisante ». Il faut maintenant « trouver des solutions » pour ne pas revivre ce scénario déjà trop vu exhortent le capitaine et le président du HCA.
« C’est bizarre, parce que d’un côté on aurait aimé finir cette saison sur une victoire, une bonne note », souffle Kevin Fey. Le HC Ajoie et son capitaine n’en auront pas l’occasion, la victoire de Sierre mardi en finale des play-off de Swiss League sifflant la fin de la saison ajoulote. Mais le succès valaisan au détriment de La Chaux-de-Fonds (qui était, elle, candidate à la montée) épargne aussi aux Jurassiens les affres d’un barrage et acte leur maintien en National League. « Pour ça c’est aussi un soulagement, parce que c’était long de se préparer pour un barrage et ce n’est pas un dîner de famille où ça rigole autour de la table », reconnaît le capitaine.
Kevin Fey : « Chacun doit se regarder dans le miroir. »
Le soulagement prédomine aussi à la direction, même si une saison qui tourne court a des répercussions sur les comptes. « C’est sûr, les play-out se sont déroulés avec seulement deux matchs chez nous, dont deux matchs le mardi avec une affluence relativement faible. Donc c’est compliqué, mais minimiser le risque et être sauvé aujourd’hui, le jeu en vaut la chandelle », réagit le président Patrick Hauert qui juge la saison « catastrophique alors qu’on avait bâti l’une des meilleures équipes depuis le retour en National League ». Dans son sillage, Kevin Fey jette aussi un regard critique et lucide sur la saison écoulée. « On n’est pas fiers de notre saison, c’est clair c’était insuffisant. Chacun doit maintenant se regarder dans le miroir, joueurs, staff. Maintenant on doit trouver des solutions parce que c’est long pour les fans, les sponsors qui sont derrière nous. On n’a pas envie de finir chaque saison sur les dents ou de jouer avec le feu », exhorte Kevin Fey.
Patrick Hauert : « Construire une équipe nettement plus compétitive. »
Patrick Hauert aimerait l’éviter aussi, les saisons décevantes étant « un gros risque » de voir le public et des sponsors se lasser. « Il va maintenant falloir construire une équipe bien plus compétitive pour l’année prochaine que celle qu’on a vue cette année, surtout avec le spectacle qu’on a montré à la fin du championnat », glisse le président.
Julien Vauclair entraîneur ? « Pas la bonne option » selon Hauert
Le défi est finalement le même que les derniers étés, avec la nécessité de trouver un nouvel entraîneur pour « faire décoller cet avion à Porrentruy », image Kevin Fey qui précise que définir le profil du futur coach « n’est pas le boulot des joueurs ». Le profil se définira « autour de la table » pour Patrick Hauert. Après quatre intérims assurés ces dernières années, Julien Vauclair compte-t-il parmi les options du Conseil d’administration ? « Je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne option. Il ne peut pas tout faire et il a déjà beaucoup sur les épaules, il faut le soulager », coupe le président pour qui « toutes les options sont ouvertes ». Pour clôturer la saison sur une note conviviale, les joueurs du HCA donnent rendez-vous aux supporters ce vendredi 10 avril de 17h à 20h au « 73 » pour une dernière rencontre avant la pause estivale. /jpi