Fin de carrière pour Steven Macquat

L’attaquant jurassien a décidé d’arrêter le hockey sur glace de haut niveau. Il avait rallié ...
Fin de carrière pour Steven Macquat

L’attaquant jurassien a décidé d’arrêter le hockey sur glace de haut niveau. Il avait rallié La Chaux-de-Fonds après avoir joué de nombreuses saisons au HC Ajoie.

Steven Macquat a décidé de mettre fin à sa carrière. (Photo : archives Georges Henz) Steven Macquat a décidé de mettre fin à sa carrière. (Photo : archives Georges Henz)

Steven Macquat met la flèche. L’attaquant jurassien de 30 ans indique ce vendredi sur ses réseaux sociaux qu’il met un terme à sa carrière. Depuis deux ans, le joueur de centre porte le maillot du HC La Chaux-de-Fonds, avec qui il vient d’échouer en finale de Swiss League. Avant cette aventure neuchâteloise, Steven Macquat a porté le chandail du HC Ajoie, son club de cœur, où il a évolué pendant huit saisons en Swiss League et en National League. Macquat avait effectué trois matches avec les « jaune et noir » lors de la saison 2015-2016 alors qu’il évoluait avec les juniors élites de Lausanne, avant de rallier définitivement le Jura pour l’exercice 2016-2017. Steven Macquat a notamment soulevé la Coupe de Suisse avec le HCA et a fêté une promotion en National League. Au total, il a joué près de 400 matches pour les Vouivres avant de rallier le HCC avec qui il a soulevé cette année encore la Coupe de Suisse. /mle


 

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