De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

La jeune garde jurassienne brille sous les couleurs de l’équipe de Suisse de hockey sur glace des moins de 16 ans. Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni ont gagné le tournoi des cinq Nations ces derniers jours au Danemark. Les jeunes Jurassiens et leurs coéquipiers ont battu le Danemark 9-1, l’Autriche 4-2 et la Hongrie 6-1. Ils ont toutefois perdu 3-2 après les tirs au but contre l’Italie. Le gardien Nathan Ducommun a été titularisé à deux reprises dans ce tournoi. Logan Mattioni a marqué deux buts et réalisé deux assists. Son coéquipier Tom Hirtzlin a inscrit un but et réussi un assist. Il a même été désigné meilleur joueur helvétique de la rencontre contre l’Italie. Enfin, Esteban Friche a été crédité d’un assist durant cette compétition. /mle