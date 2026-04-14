De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Les hockeyeurs Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni ont gagné le ...
De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Les hockeyeurs Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni ont gagné le tournoi des cinq Nations au Danemark avec l’équipe de Suisse des moins de 16 ans.

Des performances prometteuses pour les jeunes Jurassiens qui ont patiné avec l'équipe de Suisse des moins de 16 ans. De gauche à droite : Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni. (Photo : Michel Hirtzlin) Des performances prometteuses pour les jeunes Jurassiens qui ont patiné avec l'équipe de Suisse des moins de 16 ans. De gauche à droite : Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni. (Photo : Michel Hirtzlin)

La jeune garde jurassienne brille sous les couleurs de l’équipe de Suisse de hockey sur glace des moins de 16 ans. Tom Hirtzlin, Esteban Friche, Nathan Ducommun et Logan Mattioni ont gagné le tournoi des cinq Nations ces derniers jours au Danemark. Les jeunes Jurassiens et leurs coéquipiers ont battu le Danemark 9-1, l’Autriche 4-2 et la Hongrie 6-1. Ils ont toutefois perdu 3-2 après les tirs au but contre l’Italie. Le gardien Nathan Ducommun a été titularisé à deux reprises dans ce tournoi. Logan Mattioni a marqué deux buts et réalisé deux assists. Son coéquipier Tom Hirtzlin a inscrit un but et réussi un assist. Il a même été désigné meilleur joueur helvétique de la rencontre contre l’Italie. Enfin, Esteban Friche a été crédité d’un assist durant cette compétition. /mle


 

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