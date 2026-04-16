Jean Trottier, l’un des premiers étrangers du HC Ajoie, est décédé

Le HC Ajoie pleure l’un des premiers joueurs étrangers de son histoire. Le Canadien Jean Trottier est décédé le 11 avril à l’âge de 70 ans. Il faisait partie du premier duo de mercenaires de l’histoire du HCA. Le Québécois avait rejoint Porrentruy dès la saison 1982-1983 en compagnie de son compatriote François Sigouin en provenance de La Chaux-de-Fonds. Il a porté le chandail du HCA jusqu’à la saison 1985-1986 et a ainsi participé à la relégation du club en 1re Ligue en 1984 puis à sa promotion en Ligue B l’année suivante. Jean Trottier fait encore partie des meilleurs pointeurs du club « jaune et noir ». Il avait marqué 118 buts en autant de matches disputés avec la formation ajoulote. Le Canadien a également réalisé 152 assists, ce qui fait de lui le 12e meilleur compteur du HC Ajoie. Jean Trottier avait même porté la double casquette d’entraîneur-joueur durant ses trois dernières saisons ajoulotes.

« J’ai de très bons souvenirs de Jean Trottier. C’était un joueur francophone qui comprenait bien les dispositions du HC Ajoie », explique son ancien coéquipier Nénès Aubry. La légende du HCA raconte même que le Canadien « était présent dans les tribunes à Lyss lors de la promotion en Ligue B en 1982. Il avait déjà signé son contrat ». Les plus anciens supporters peuvent se souvenir de Jean Trottier comme un joueur « entreprenant » et qui avait « une rage de vaincre lorsqu’il entrait sur la glace » comme le rappelle le responsable presse du HCA Jean-Louis Gigon.