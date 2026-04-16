Jean Trottier, l’un des premiers étrangers du HC Ajoie, est décédé

Le Canadien qui a évolué au sein de la formation jurassienne de hockey sur glace entre 1982 ...
Jean Trottier, l’un des premiers étrangers du HC Ajoie, est décédé

Le Canadien qui a évolué au sein de la formation jurassienne de hockey sur glace entre 1982 et 1986 est décédé samedi à l’âge de 70 ans.

Jean Trottier, l'un des premiers mercenaires du HC Ajoie, est décédé à 70 ans. Jean Trottier, l'un des premiers mercenaires du HC Ajoie, est décédé à 70 ans.

Le HC Ajoie pleure l’un des premiers joueurs étrangers de son histoire. Le Canadien Jean Trottier est décédé le 11 avril à l’âge de 70 ans. Il faisait partie du premier duo de mercenaires de l’histoire du HCA. Le Québécois avait rejoint Porrentruy dès la saison 1982-1983 en compagnie de son compatriote François Sigouin en provenance de La Chaux-de-Fonds. Il a porté le chandail du HCA jusqu’à la saison 1985-1986 et a ainsi participé à la relégation du club en 1re Ligue en 1984 puis à sa promotion en Ligue B l’année suivante. Jean Trottier fait encore partie des meilleurs pointeurs du club « jaune et noir ». Il avait marqué 118 buts en autant de matches disputés avec la formation ajoulote. Le Canadien a également réalisé 152 assists, ce qui fait de lui le 12e meilleur compteur du HC Ajoie. Jean Trottier avait même porté la double casquette d’entraîneur-joueur durant ses trois dernières saisons ajoulotes.

« J’ai de très bons souvenirs de Jean Trottier. C’était un joueur francophone qui comprenait bien les dispositions du HC Ajoie », explique son ancien coéquipier Nénès Aubry. La légende du HCA raconte même que le Canadien « était présent dans les tribunes à Lyss lors de la promotion en Ligue B en 1982. Il avait déjà signé son contrat ». Les plus anciens supporters peuvent se souvenir de Jean Trottier comme un joueur « entreprenant » et qui avait « une rage de vaincre lorsqu’il entrait sur la glace » comme le rappelle le responsable presse du HCA Jean-Louis Gigon.

Nénès Aubry : « Un joueur très entreprenant. »

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Le Canadien avait terminé son parcours suisse en tant qu’entraineur principal de La Chaux-de-Fonds de 1988 à 1991. Il avait toutefois dû quitter le pays après cette période pour « des raisons personnelles », selon Jean-Louis Gigon. Après Daniel Métivier en juin 2000, Jean Trottier est le deuxième mercenaire marquant du HC Ajoie à disparaître. /fwo


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