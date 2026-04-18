Valentin Nussbaumer : « Je me sens tout autant concerné par la finale malgré la blessure »

Malgré la blessure, Valentin Nussbaumer reste pleinement concentré sur son rôle. Le joueur jurassien du HC Davos ne pourra pas chausser les patins pour la finale des play-off de National League de hockey sur glace qui commence samedi et qui mettra aux prises les Grisons et Fribourg-Gottéron. Valentin Nussbaumer a subi une déchirure des ligaments à un genou lors des quarts de finale. La saison du Vadais est terminée. L’attaquant ressent forcément une certaine frustration avant cette finale : « J’essaye vraiment de la mettre de côté et de positiver depuis ma blessure. Je passe beaucoup de temps à la patinoire avec les coéquipiers pour toujours me sentir concerné. »

Valentin Nussbaumer souhaite rester impliqué malgré sa convalescence. « Mon coach m’a directement demandé de rester proche de l’équipe parce que tout le monde sait que je suis un peu un clown », explique le Jurassien qui amène donc du divertissement et de la bonne humeur dans le vestiaire des Grisons.