Valentin Nussbaumer : « Je me sens tout autant concerné par la finale malgré la blessure »

L’attaquant jurassien du HC Davos ne pourra pas disputer la finale des play-off de National League de hockey sur glace après avoir subi une blessure. Il reste toutefois pleinement impliqué dans le vestiaire grison.
Malgré la blessure, Valentin Nussbaumer reste pleinement concentré sur son rôle. Le joueur jurassien du HC Davos ne pourra pas chausser les patins pour la finale des play-off de National League de hockey sur glace qui commence samedi et qui mettra aux prises les Grisons et Fribourg-Gottéron. Valentin Nussbaumer a subi une déchirure des ligaments à un genou lors des quarts de finale. La saison du Vadais est terminée. L’attaquant ressent forcément une certaine frustration avant cette finale : « J’essaye vraiment de la mettre de côté et de positiver depuis ma blessure. Je passe beaucoup de temps à la patinoire avec les coéquipiers pour toujours me sentir concerné. »
Valentin Nussbaumer souhaite rester impliqué malgré sa convalescence. « Mon coach m’a directement demandé de rester proche de l’équipe parce que tout le monde sait que je suis un peu un clown », explique le Jurassien qui amène donc du divertissement et de la bonne humeur dans le vestiaire des Grisons.
Valentin Nussbaumer : « J’essaye de faire le maximum pour encourager mes coéquipiers. »
Une série imaginée « difficile et assez longue ».
Le HC Davos aborde la finale des play-off dans le costume du favori après avoir dominé la saison régulière. Il a terminé avec 117 points, soit 17 longueurs de plus que son adversaire et poursuivant fribourgeois. « On a fait une très bonne saison. Les matches contre Fribourg ont toujours été serrés », analyse Valentin Nussbaumer. Le joueur davosien estime que la force de ses coéquipiers réside notamment dans la « bonne ambiance du vestiaire ». Valentin Nussbaumer souligne aussi la force défensive, le power-play ou encore l’efficacité des Grisons. Le Jurassien s’attend à une série « rapide, intense » et surtout « intéressante à regarder », de quoi se réjouir que la bataille commence. /fwo