Emma Christe reste à Neuchâtel

Emma Christe vivra une nouvelle saison à Neuchâtel. La hockeyeuse jurassienne de 26 ans a prolongé son contrat d'une année avec l’équipe de Women’s Hockey League. Ce sera son deuxième hiver au sein de la formation qui avait terminé le dernier exercice au dernier rang. Emma Christe avait aussi porté les couleurs de Fribourg pendant deux saisons dans l'élite du hockey suisse. /comm-mle