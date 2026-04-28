Emma Christe reste à Neuchâtel

La hockeyeuse jurassienne vivra un deuxième hiver consécutif au sein de la formation de l'élite ...
Emma Christe reste à Neuchâtel

La hockeyeuse jurassienne vivra un deuxième hiver consécutif au sein de la formation de l'élite.

La hockeyeuse jurassienne a prolongé son contrat avec Neuchâtel, en Women's Hockey League. (Photo : NHA) La hockeyeuse jurassienne a prolongé son contrat avec Neuchâtel, en Women's Hockey League. (Photo : NHA)

Emma Christe vivra une nouvelle saison à Neuchâtel. La hockeyeuse jurassienne de 26 ans a prolongé son contrat d'une année avec l’équipe de Women’s Hockey League. Ce sera son deuxième hiver au sein de la formation qui avait terminé le dernier exercice au dernier rang. Emma Christe avait aussi porté les couleurs de Fribourg pendant deux saisons dans l'élite du hockey suisse. /comm-mle


 

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