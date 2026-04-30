Alexane Juillard fait le grand saut

La hockeyeuse jurassienne s’est engagée avec le club de Neuchâtel dans l’élite du hockey sur ...
Alexane Juillard fait le grand saut

La hockeyeuse jurassienne s’est engagée avec le club de Neuchâtel dans l’élite du hockey sur glace helvétique.

Alexane Juillard quitte le HC Ajoie pour le Neuchâtel Hockey Academy. (Photo : NHA) Alexane Juillard quitte le HC Ajoie pour le Neuchâtel Hockey Academy. (Photo : NHA)

Alexane Juillard tente l’aventure dans l’élite suisse. La joueuse jurassienne de hockey sur glace a signé un contrat avec la Neuchâtel Hockey Academy en Women's Hockey League, équipe qui a terminé au dernier rang du dernier exercice. La formation des bords du lac sera entraînée la saison prochaine par l’ancien assistant du HC Franches-Montagnes Gilles Voirol et compte déjà dans ses rangs une autre Jurassienne, Emma Christe. Alexane Juillard, 17 ans, a navigué entre plusieurs équipes cette saison : les U16 et les U18 du HC Ajoie, les Panthères du HCA en Ligue C et Lyss en Ligue B. /comm-mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 10:13

Janis Moser et Tampa dos au mur

Janis Moser et Tampa dos au mur

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 08:39

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 05:04

Gottéron pour écrire son histoire

Gottéron pour écrire son histoire

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 04:05

Articles les plus lus

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 14:33

Gottéron pour écrire son histoire

Gottéron pour écrire son histoire

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 04:05

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 05:04

Janis Moser et Tampa dos au mur

Janis Moser et Tampa dos au mur

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 08:39

Bichsel et les Stars au bord du précipice

Bichsel et les Stars au bord du précipice

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 07:17

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 14:33

Gottéron pour écrire son histoire

Gottéron pour écrire son histoire

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 04:05

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

« Jeudi à 20h, ce sera 0-0 », rappelle Christoph Bertschy

Hockey    Actualisé le 30.04.2026 - 05:04

Un ultime tour d'honneur pour Julien Sprunger

Un ultime tour d'honneur pour Julien Sprunger

Hockey    Actualisé le 28.04.2026 - 23:53

Fribourg-Gottéron arrache un septième match contre Davos

Fribourg-Gottéron arrache un septième match contre Davos

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 05:01

Bichsel et les Stars au bord du précipice

Bichsel et les Stars au bord du précipice

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 07:17

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Sonny Milano signe à Berne pour une saison

Hockey    Actualisé le 29.04.2026 - 14:33