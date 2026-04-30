Alexane Juillard fait le grand saut

Alexane Juillard tente l’aventure dans l’élite suisse. La joueuse jurassienne de hockey sur glace a signé un contrat avec la Neuchâtel Hockey Academy en Women's Hockey League, équipe qui a terminé au dernier rang du dernier exercice. La formation des bords du lac sera entraînée la saison prochaine par l’ancien assistant du HC Franches-Montagnes Gilles Voirol et compte déjà dans ses rangs une autre Jurassienne, Emma Christe. Alexane Juillard, 17 ans, a navigué entre plusieurs équipes cette saison : les U16 et les U18 du HC Ajoie, les Panthères du HCA en Ligue C et Lyss en Ligue B. /comm-mle