Jonathan Hazen et Bastien Pouilly quittent le HCA

Le plus célèbre des numéros « 4 » du HC Ajoie ne portera plus le maillot. Jonathan Hazen annonce lui-même ce mardi soir qu’il quitte le club jurassien de hockey sur glace. « J’aurais bien aimé vous dire au revoir sur la glace, mais je ne l’apprends que maintenant », écrit le Québécois sur ses réseaux, avant d’ajouter. « On vous le dit souvent, vous êtes un public incroyable, ne changez surtout pas ». Jonathan Hazen (tantôt 36 ans) a porté le maillot du HCA durant 11 saisons et est évidemment l’un des grands artisans de l’histoire récente du club jurassien, jouant un rôle déterminant dans les trois titres conquis depuis son arrivée. Buteur-né, Hazen a inscrit 300 buts et délivré 358 passes décisives en 526 matches (1,25 point/match). Il était de notoriété publique que le Québécois discutait avec le directoire jurassien dans le but de prolonger l'aventure d'une saison. Manifestement, toutes les planètes ne se sont pas alignées. Dans « La Bande du jeudi » en janvier, Hazen avait indiqué qu'il souhaitait encore jouer « une ou deux saisons » en Suisse, parce que sa famille s’y sent bien et parce que son fils Nolan obtiendra bientôt le passeport helvétique. Le Québécois doit donc désormais se chercher un autre vestiaire pour poursuivre sa carrière.





Bastien Pouilly s’en va aussi

L’annonce de Jonathan Hazen est simultanée à celle de Bastien Pouilly (29 ans). Le défenseur jurassien du club révèle lui aussi ce mardi soir sur ses réseaux qu’il quitte le HCA pour qui il aura évolué durant 24 ans. « Des souvenirs plein la tête, des rencontres incroyables, des moments forts partagés, des titres, des émotions, et surtout des amis. Des instants uniques qui resteront gravés à jamais », écrit Pouilly sur ses réseaux. Comme l'image ci-dessous le démontre, le numéro 18 restera pour toujours le premier buteur du club dans la nouvelle patinoire. /clo