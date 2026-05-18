Cindy Joray de Berne à Fribourg

Cindy Joray passe chez le voisin. Après trois saisons disputées à Berne et un titre de championne fêté en 2025, la hockeyeuse jurassienne a décidé de rejoindre Fribourg en Women’s Hockey League. Elle suit ainsi son ancien entraîneur Thomas Zwahlen dans la capitale. Âgée de 32 ans, Cindy Joray n’était pas sûre de vouloir poursuivre sa carrière après la défaite en finale du championnat contre Zoug. /comm-mle