Cindy Joray de Berne à Fribourg

La hockeyeuse jurassienne a décidé de poursuivre sa carrière. Elle évoluera à présent à Fribourg ...
Cindy Joray de Berne à Fribourg

La hockeyeuse jurassienne a décidé de poursuivre sa carrière. Elle évoluera à présent à Fribourg.

Cindy Joray changera de maillot et entamera la saison prochaine sous le chandail de Fribourg. (Photo : archives Mauricette Schnider) Cindy Joray changera de maillot et entamera la saison prochaine sous le chandail de Fribourg. (Photo : archives Mauricette Schnider)

Cindy Joray passe chez le voisin. Après trois saisons disputées à Berne et un titre de championne fêté en 2025, la hockeyeuse jurassienne a décidé de rejoindre Fribourg en Women’s Hockey League. Elle suit ainsi son ancien entraîneur Thomas Zwahlen dans la capitale. Âgée de 32 ans, Cindy Joray n’était pas sûre de vouloir poursuivre sa carrière après la défaite en finale du championnat contre Zoug. /comm-mle


 

Actualités suivantes

Ville Peltonen : « Il y a beaucoup de potentiel à Ajoie »

Ville Peltonen : « Il y a beaucoup de potentiel à Ajoie »

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 11:21

La Suisse a bien résisté à la pression pour lancer son Mondial

La Suisse a bien résisté à la pression pour lancer son Mondial

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 04:36

La Suisse vise le trois sur trois

La Suisse vise le trois sur trois

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 04:05

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 22:47

Articles les plus lus

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 07:48

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 22:47

La Suisse vise le trois sur trois

La Suisse vise le trois sur trois

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 04:05

La Suisse a bien résisté à la pression pour lancer son Mondial

La Suisse a bien résisté à la pression pour lancer son Mondial

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 04:36

Damien Riat, buteur patenté avec la Suisse

Damien Riat, buteur patenté avec la Suisse

Hockey    Actualisé le 16.05.2026 - 23:49

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 07:48

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Les Etats-Unis se relancent en battant la Grande-Bretagne

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 22:47

La Suisse vise le trois sur trois

La Suisse vise le trois sur trois

Hockey    Actualisé le 18.05.2026 - 04:05

Deux sur deux pour le Canada et la Finlande au Mondial

Deux sur deux pour le Canada et la Finlande au Mondial

Hockey    Actualisé le 16.05.2026 - 22:51

La Suisse enchaîne face aux Lettons

La Suisse enchaîne face aux Lettons

Hockey    Actualisé le 16.05.2026 - 22:57

Damien Riat, buteur patenté avec la Suisse

Damien Riat, buteur patenté avec la Suisse

Hockey    Actualisé le 16.05.2026 - 23:49

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Buffalo égalise à 3-3 face à Montréal

Hockey    Actualisé le 17.05.2026 - 07:48