« Toutes les planètes sont alignées » pour la Suisse au Championnat du monde

Les hockeyeurs suisses, invaincus, impressionnent, et affronteront la Suède jeudi en quart ...
« Toutes les planètes sont alignées » pour la Suisse au Championnat du monde

Les hockeyeurs suisses, invaincus, impressionnent, et affronteront la Suède jeudi en quart de finale. Avant ce match décisif, notre envoyé spécial Vincent Costet fait le point sur les ambitions des Helvètes.

Les hockeyeurs suisses, invaincus, impressionnent, et affronteront la Suède jeudi en quart de finale. (Photo: KEYSTONE/Claudio Thoma). Les hockeyeurs suisses, invaincus, impressionnent, et affronteront la Suède jeudi en quart de finale. (Photo: KEYSTONE/Claudio Thoma).

Ce sera la Suède pour la Suisse en quart de finale du championnat du monde de hockey sur glace. Les Suisses ont battu la Finlande 4-2 mardi soir, restent ainsi invaincus et terminent premiers de leur groupe. Avant de retrouver la Suède jeudi en quart de finale, « La Matinale » a fait le point sur la forme de l’équipe avec notre envoyé spécial aux Mondiaux, Vincent Costet. « La Suisse a su fédérer ses stars de NHL qui viennent régulièrement aux rendez-vous mondiaux, sa domination est particulièrement marquée cette année dans le tour préliminaire, deux victoires 9-0 et un jeu magnifique », se réjouit-il. « La confiance est au plus haut », avant d’affronter la Suède, assure Vincent Costet. Un adversaire à prendre très au sérieux (jeudi, 20h20 à Zurich) puisque « c’est un peu l’énigme. La Suisse n’a jamais battu la Suède dans une phase à élimination directe, c’est un passé assez lourd », estime Vincent Costet. Les autres quarts de finale opposeront la Finlande et la Tchéquie, le Canada retrouvera les Etats-Unis et la Norvège défiera la Lettonie. /mmi

Entretien avec Vincent Costet, envoyé spécial au Championnat du monde de hockey sur glace.

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