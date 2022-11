3 points mais une défaite pour Fiala

Kevin Fiala a brillé mardi en NHL. Les 3 points réussis par l'attaquant saint-gallois n'ont toutefois pas suffi aux Los Angeles Kings, qui se sont inclinés 5-3 à domicile devant les Rangers.

La formation californienne a pourtant ouvert la marque après 35 secondes de jeu grâce au 7e but de la saison de Kevin Fiala. Elle a même mené 2-0 après 6'01'', Gabriel Vilardi ayant alors profité d'une somptueuse passe de l'attaquant helvétique en supériorité numérique.

Mais les Kings se sont ensuite heurtés à un Igor Shesterkin inspiré devant le filet des New York Rangers (35 arrêts). Ils ont certes pu égaliser à 3-3 à la 47e sur une réussite de Sean Walker - avec l'assist no 14 de Fiala à la clé - mais ont cédé sur un doublé de Chris Kreider (48e et 60e).

'Muet' au cours des trois derniers matches, Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette partie. Il est le deuxième Suisse à avoir atteint la barre des 20 points cette saison, après le capitaine des Devils Nico Hischier.

/ATS