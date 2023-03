30 buts pour Nico Hischier

Après trois défaites de rang, New Jersey a relevé la tête. Les Devils se sont imposés 5-2 à Tampa après avoir pourtant été menés 2-0 à la 27e minute.

Cette 45e victoire de New Jersey porte la griffe des joueurs suisses. Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont été chacun crédités d'un assist alors que Nico Hischier a inscrit son 30e but de la saison pour le 3-2 après avoir délivré une 36e passe décisive à Jesper Bratt, lequel devait signer un triplé, pour le premier but de Devils.

C'est la première fois que Jonas Hischier atteint le seuil des 30 buts en saison régulière. Le capitaine des Devils n'accuse plus que deux points de retard sur Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la Ligue.

Le dimanche fut plus sombre pour Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 3-0 à St. Louis. Quant à Nashville, il a été fessé par les Rangers à New York dans une rencontre que Roman Josi n'a pas jouée. Blessé samedi contre Winnipeg, le Bernois est sur le flanc. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée.

/ATS