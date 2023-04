40 buts pour Timo Meier

Timo Meier a, pour la première fois, atteint le seuil des 40 buts en saison régulière. L'Appenzellois a signé un doublé lors du succès 8-1 de New Jersey devant Columbus.

Buteur pour le 4-1 et le 6-1, Timo Meier a été l'un des grands artisans avec Jack Hughes, également auteur d'un doublé, du festival offensif de Devils face à des Blue Jackets à la dérive et qui luttent avec Chicago et Anaheim pour le titre peu glorieux du cancre de la NHL. Cette 50e victoire de la saison est la plus large des Devils depuis quatre ans. Elle leur permet, surtout, de revenir à un point de Carolina, le leader de la Metropolitan Division, battu 3-0 à Nashville qui est toujours privé de Roman Josi.

Avec ses deux buts et son assist, Timo Meier comptabilise désormais 65 points. Il reste toutefois à 12 longueurs de son capitaine Nico Hischier. Le meilleur compteur suisse de la NHL a, lui aussi, tiré son épingle du jeu face à Columbus avec deux nouvelles passes décisives.

/ATS