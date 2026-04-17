Affaire Fischer: Urs Kessler regrette cette fin, une enquête lancée

Deux jours après le licenciement du sélectionneur Patrick Fischer, la Fédération suisse s'est exprimée sur cette semaine mouvementée. Le président Urs Kessler dit regretter cette fin.

À la tête de Swiss Ice Hockey (SIHF) depuis cet automne, Urs Kessler est pour l'instant le seul à prendre la parole. Les joueurs et le staff de la sélection, qui affrontent à nouveau la Slovaquie vendredi à Topolcany (16h30), au lendemain d'une première défaite (3-1), ne sont toujours pas autorisés à s'exprimer.

Vendredi matin, le président de la Fédération a dû répondre à de nombreuses questions lors d'une conférence de presse virtuelle. S'il a dit regretter la fin de l'histoire de Patrick Fischer à la tête de la sélection, Urs Kessler a principalement renvoyé vers une enquête administrative qui a été confiée jeudi à un organisme externe.

Celle-ci devra faire la lumière sur les dysfonctionnements survenus au sein de Swiss Ice Hockey depuis l'incident de la mi-mars. Pour rappel, Patrick Fischer a spontanément révélé lors d'un déjeuner organisé dans le cadre d'un tournage avec la SRF - en présence du responsable de la communication de la SIHF - qu'il avait été condamné pour avoir acquis un faux certificat Covid. Selon ses propres déclarations, Urs Kessler n'en a été informé que lundi.

À moins d'un mois du match d'ouverture du championnat du monde de Zurich et Fribourg face aux États-Unis (15 mai), le président espère un retour rapide au calme. Cela restera dans un premier temps un voeu pieux: puisque les joueurs ne sont pas autorisés à s'exprimer cette semaine, ils seront d'autant plus sous les projecteurs la semaine prochaine à l'occasion des matches de préparation contre la Hongrie à Bienne (23 et 24 avril).

/ATS