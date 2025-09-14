Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche ...
Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie giflé aux Grisons

Photo: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche à Davos 6-0 pour leur troisième match de la saison.

Même si le calendrier ne leur était pas favorable avec deux déplacements compliqués (Genève et Davos) et la réception de Zurich, les supporters ajoulots imaginaient certainement un départ un peu moins négatif.

Car après avoir inscrit trois buts à Genève, les Jurassiens sont restés muets face à Zurich. Dans les montagnes grisonnes, les joueurs de Greg Ireland ont subi la loi d'une équipe qui en est à trois succès en autant de parties. Enzo Corvi s'est signalé par un doublé face au jeune portier Noah Patenaude.

Les Davosiens ont fait passer le score de 3-0 à 6-0 en 200 secondes. Le gardien Luca Hollenstein a pu fêter un blanchissage.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HCA s'effondre à Davos

Le HCA s'effondre à Davos

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 18:07

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Carton plein des Romands

Carton plein des Romands

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 22:21

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Un champion trop solide pour Ajoie

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 08:21

Lausanne se joue encore de Fribourg

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

Un champion trop solide pour Ajoie

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Gaël Christe en renfort au HCA

Gaël Christe en renfort au HCA

Hockey    Actualisé le 14.09.2025 - 11:10