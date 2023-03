Ajoie reste serein malgré la déception du play-out

Jeudi soir à Porrentruy, Ajoie entamera sa lutte pour son maintien en National League face à La Chaux-de-Fonds dans un barrage qui sent la poudre.

Et dans le Jura, on reste serein malgré la déception de la défaite contre Langnau en play-out.

C'est donc dimanche matin très tôt qu'Ajoie a appris qu'il allait disputer le barrage de promotion-relégation contre le HCC. Un but de Pesonen à la 94e a permis aux Emmentalois de sauver leur place dans l'élite et de plonger les Jurassiens dans le doute.

Le doute, pas la panique. Ajoie ne traverse certes pas la période la plus heureuse de son histoire, mais les joueurs de Julien Vauclair ont de solides arguments à faire valoir. Jusqu'à preuve du contraire, le favori de cette série (best of 7) demeure le HCA avec l'avantage de la glace.

Penser aux bonnes choses

'On prend ce barrage comme n'importe quelle autre série, explique Julien Vauclair, coach et directeur sportif du club à la Vouivre. Le processus ne change pas, on a trois jours pour se préparer tactiquement. J'ai dit aux joueurs après la défaite de samedi que ça faisait mal. Mais le soleil se lève le lendemain.'

L'ancien défenseur de Lugano veut voir le verre à moitié plein: 'On doit penser aux bonnes choses de cette série. Nous n'avons pas su saisir cette première opportunité, mais nous avons fait de très bonnes choses. On ne peut pas continuer à porter le poids de cette déception.'

L'autre bonus en faveur du club de National League concerne le nombre d'étrangers. Entre les six importés en National League et les deux autorisés à griffer la glace à l'échelon inférieur, il a fallu faire un choix. Comme nous sommes en Suisse, c'est le bon vieux compromis qui l'a emporté et c'est avec quatre joueurs à licence étrangère que ce barrage va se disputer.

Julien Vauclair va donc devoir retirer deux joueurs de son alignement, tandis que le coach chaux-de-fonnier Louis Matte pourra inclure deux importés qui suivaient les derniers matches depuis les tribunes. L'avantage de Julien Vauclair? Il aura le choix entre sept joueurs étrangers et pourra donc intégrer des joueurs plus frais en cas de besoin. 'Même si c'est un luxe d'avoir le choix, ce n'est pas évident de prendre la décision de retirer deux bons joueurs et de réintégrer deux autres garçons qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps, analyse le coach ajoulot. c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, nous avons cherché à garder tout le monde dans le rythme.'

Imposer le rythme de la National League

L'une des clefs pour les Ajoulots sera de mettre de la pression sur la défense neuchâteloise. D'empêcher par exemple un Anthony Huguenin de trouver ses attaquants. 'Cela va demander un effort continu, étaie l'ancien attaquant et désormais analyste dans Les Puckalistes et sur MySports, Geoffrey Vauclair. Selon moi, Ajoie devra jouer à quatre blocs pour amener de l'énergie et ne pas reculer. Il conviendra aussi de ne pas se mettre au rythme de l'adversaire.' Et son petit frère de préciser: 'Il faut qu'on parte sur de bonnes bases en imposant notre rythme!'

Dans les rangs jurassiens, la question des contrats pourrait bien trotter dans la tête de certains. Car en cas de relégation, bon nombre de baux deviennent caducs. 'Dans ce cas de figure, il n'y a que deux solutions, juge Geoffrey Vauclair. Soit les gars sont bloqués, soit ça leur donne un coup de boost.' Julien Vauclair pense lui que cette motivation de rester dans l'élite et donc de garder des contrats plus intéressants sera un plus dans ce barrage. 'Tout le travail pour l'avenir a été pensé dans l'optique du maintien en National League', conclut-il.

