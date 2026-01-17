Akira Schmid et Vegas signent une 7e victoire de rang

Avec le gardien suisse Akira Schmid titulaire, les Vegas Golden Knights ont décroché une 7e victoire de rang samedi en NHL. La franchise du Nevada a battu les Predators de Roman Josi 7-2 à domicile.

Schmid a été désigné troisième étoile de cette partie grâce à ses 27 arrêts et son assist sur le 6-1 des Golden Knights. Il a concédé l'ouverture du score et un dernier but en infériorité numérique, deux réussites sur lesquelles Josi a été passeur décisif, mais s'est sinon montré diablement solide alors que ses coéquipiers empilaient les buts.

Les autres Suisses engagés samedi dans la ligue nord-américaine n'ont pas été à la fête, même si certains se sont illustrés. Nino Niederreiter a par exemple mis fin à sa disette en marquant son premier but depuis le 29 novembre, mais cela n'a pas suffi aux Jets de Winnipeg, qui ont craqué en prolongation face aux Toronto Maple Leafs (4-3).

Les New Jersey Devils ont quant à eux rechuté après deux victoires de rang. Malgré une réussite de Timo Meier, sa 13e de l'exercice, les hockeyeurs de Newark ont été largement dominés sur leur glace par les Carolina Hurricanes, vainqueurs 4-1 grâce à un triplé d'Andrei Svechnikov.

Enfin, Los Angeles et Kevin Fiala ont été battus une deuxième fois en deux jours par leurs voisins d'Anaheim. Les Ducks se sont imposés 2-1 en prolongation. Le Saint-Gallois a été crédité d'une mention d'assistance sur le seul but des Kings tombé en power-play.

