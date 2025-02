Andres Ambühl mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison

Andres Ambühl ne repartira pas pour un tour. A 41 ans, l’attaquant du HC Davos prendra sa retraite à la fin de la présente saison.

'Je me suis longuement interrogé quant à mon avenir pour arriver à la conclusion que cette saison est bien ma dernière saison', explique Andres Ambühl sur le site du HC Davos. Andres Ambühl a livré son premier match en LNA le 17 février 2001 lors d’un succès 5-2 contre Zoug. Mardi dernier face à ce même adversaire, il a disputé une 1305e rencontre au sein de l’élite. Le 10 octobre dernier, le no 10 avait surpassé le record du Bernois Beat Gerber avec son 1270e match.

Au cours de sa longue carrière, Andres Ambühl a vécu une expérience de quatre ans hors des Grisons avec une saison 2009/2019 à Hartford en AHL et les trois suivantes aux Zurich Lions. Son palmarès s’orne de six titres de Campion de Suisse, cinq avec Davos et un avec Zurich, et de trois succès à la Coupe Spengler.

Sélectionné à 338 reprises en équipe de Suisse, Andres Ambühl a disputé 19 championnats du monde. Il est possible qu’il en joue un vingtième ce printemps dans la mesure où il demeure toujours dans les plans du sélectionneur Patrick Fischer.

