Belle soirée pour Nico Hischier et Philipp Kurashev

Nico Hischier et Philipp Kurashev ont connu une soirée faste. Le Valaisan et le Zurichois ont marqué et ont gagné respectivement avec New Jersey et Chicago.

Le capitaine Nico Hischier et Jonas Siegenthaler se sont imposés 6-2 à l'extérieur face au Detroit de Pius Suter. Les Devils ont parfaitement réagi au lendemain de leur défaite devant Washington. Nico Hischier a inscrit le 5-2 pour sa troisième réussite de la saison.

Pour sa part, Philipp Kurashev a marqué le 3-0 lors du succès 4-2 à domicile de Chivago devant Florida. Après deux défaites initiales, les Blackhawks restent désormais sur une série de quatre victoires de rang. Buteur pour la deuxième fois de la saison, Philipp Kurashev a obtenu la deuxième étoile.

Un troisième attaquant suisse a soigné ses statistiques mardi soir. Kevin Fiala a délivré son cinquième assist de la saison pour Los Angeles face à Tampa Bay. Victorieux 4-2, les Kings ont fêté leur première victoire à domicile.

/ATS