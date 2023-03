Berne égalise face à Bienne

Berne a égalisé dans sa série de quarts de finale des play-off de National League face à Bienne. Les Ours se sont imposés 3-2 chez eux pour revenir à 2-2 dans la série.

Une série relancée, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que l'on avait la (fausse) impression que Bienne était supérieur à Berne, les hommes d'Antti Törmänen ont vu les joueurs de la capitale revenir à leur hauteur. Et même si les Ours ont eu un peu de chance, on pense ici au 2-1 de Kahun qui est en fait un autogoal de Schneeberger, il faut reconnaître que la troupe de Toni Söderholm a bien négocié ce quatrième acte.

Le grand bonhomme de la rencontre côté bernois s'appelle Simon Moser. Le vétéran a signé un doublé, son 21e en carrière, pour aider son équipe. On peut d'ailleurs mettre l'emphase sur le 3-1 absolument magnifique, lorsque Moser est parti de son propre camp pour aller battre Säteri.

Fabio Hofer a réduit l'écart à la 55e, mais le mal était fait. Autre souci pour les Biennois, la sortie sur blessure de Damien Brunner au cours du deuxième tiers après un contact sur le genou. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour l'ailier seelandais.

/ATS