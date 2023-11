Bienne bute sur plus fort, les Lakers brillants

Pour Bienne, la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, tiendra de l'exploit. Les Seelandais se sont inclinés 5-3 sur leur glace au match aller des huitièmes contre Färjestad.

Les Biennois retrouvaient pour l'occasion leur défenseur suédois Victor Lööv, qui n'avait pas encore joué un match officiel cette saison en raison d'une blessure aux cervicales, récoltée lors du septième match contre Genève-Servette en finale du dernier Championnat. Autre blessé de longue date, Damien Brunner effectuait lui aussi son retour. L'ancien Luganais a, d'ailleurs, trouvé le chemin de filet sur le 2-2 (32e).

Quarante-six secondes plus tard, le géant Victor Ejdsell - 1m97 sous la toise - redonnait l'avantage aux Suédois pour son deuxième but de la soirée. Les Scandinaves n'allaient plus lâcher l'affaire. Les Seelandais ont laissé passer leur chance au premier tiers-temps où ils se sont procuré plusieurs occasions de marquer, mais seul Toni Rajala avait trouvé la faille (12e).

La bonne surprise, côté helvétique, est venue de Rapperswil-Jona. Les Lakers ont battu 4-1 les Allemands du Adler Mannheim, premiers au terme de la phase de qualification. Un doublé de l'Américain Jordan Schroeder et un but de Gian-Marco Wetter permettent aux St-Gallois de rêver. Le Tchèque Martin Frk, arrivé de Berne, a brillé pour son premier match avec Rapperswil. Il s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist.

Les matches retour auront lieu mardi prochain. Genève-Servette joue ce mercredi sur la glace du RB Munich.

/ATS