Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Bienne s'est imposé 2-1 face à Ajoie vendredi à Porrentruy. Les Seelandais ont ainsi remporté ...
Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Bienne s'est imposé 2-1 face à Ajoie vendredi à Porrentruy. Les Seelandais ont ainsi remporté face à la lanterne rouge de National League une 3e victoire en quatre matches.

A l'entame du match, Ajoie a montré un visage bien plus combatif que lors de leur dernière sortie face à Zurich, contre qui il était déjà mené 4-0 après 20 minutes. Face à des Biennois qu'ils n'ont encore jamais vaincu cette saison, les Ajoulots sont parvenus à garder le score vierge jusqu'à la 25e, moment qu'a choisi Niko Huuhtanen pour matérialiser la supériorité bernoise.

Greg Ireland a ensuite tenté un coup de poker en faisant évoluer Ajoie à 6 contre 5, ce qui a débouché sur une pénalité à l'encontre des Seelandais. Cette première situation en supériorité numérique a permis aux Jurassiens d'égaliser à la 32e par Devos, mais Bienne a repris l'avantage 2'23 avant la fin du deuxième tiers par Lias Andersson, meilleur buteur seelandais avec désormais 15 réussites.

Ajoie, qui n'a plus gagné à domicile depuis le 28 novembre, et ses multiples assauts en fin de rencontre n'ont pas permis d'inverser la tendance. Bienne enchaîne ainsi un deuxième succès d'affilée après sa probante victoire contre le leader de National League Davos 4-3 aux tirs au but.

Cette victoire permet en outre aux hommes de Martin Filander de passer Berne dans la bataille pour la 10e place avec 49 points contre 48 pour les Ours, tandis que cette neuvième défaite du HCA en 10 matches réduit un peu plus encore ses chances de quitter la dernière position du classement.

/ATS
 

