Bienne est en play-off!

Bienne disputera les play-off de National League. Les Seelandais sont allés s'imposer 4-2 au match retour du play-in au Tessin face à Ambri-Piotta.

Faire durer le plaisir, tel pourrait être le mot d'ordre des Biennois en cette fin de saison. Mais c'est vrai que le mot plaisir est choisi à dessein depuis le départ de Petri Matikainen et l'intérim sur le banc du directeur sportif Martin Steinegger.

Après avoir assuré leur place dans le top 10 lors des trois derniers matches de la saison régulière, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont sorti Genève-Servette lors du premier tour du play-in. Et nul doute que sortir le champion en titre a boosté le moral des troupes.

Le 9e de la saison régulière, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller lundi passé, a pris le match avec sérieux. Tino Kessler a ouvert la marque à la 9e, puis 41 secondes plus tard c'est Elvis Schläpfer qui a doublé la mise. Ambri a relevé un peu la tête au deuxième tiers avec une réussite de Landry à la 25e à 4 contre 5, mais le capitaine Gaëtan Haas a redonné deux longueurs d'avance aux siens (34e).

Les Léventins ont poussé et Dauphin a réduit la marque à la 54e, mais Künzle a pu valider le ticket biennois dans la cage vide à la 60e. C'est donc encore raté pour une place en play-off pour les Tessinois qui ont d'abord raté le coche contre Lugano, et ensuite contre Bienne.

On connaît donc les quatre affiches des quarts de finale. On savait que Lausanne allait affronter Davos, que Fribourg se frotterait à Lugano et que Zoug allait en découdre avec Berne. On peut donc ajouter Zurich-Bienne pour une série au meilleur des sept matches qui commencera samedi soir à 20h.

/ATS