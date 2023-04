Bienne fait le break

Bienne a fait le break dans sa série de demi-finale des play-off de National League. Les Seelandais se sont imposés 4-0 à Zurich en les voilà devant 2-0 dans la série.

Tout semble sourire aux Biennois en ce moment. Après avoir battu les Lions 1-0 chez eux jeudi soir, ils sont parvenus à éteindre une nouvelle fois l'attaque des joueurs de Marc Crawford. Et en plus, les Bernois ont réussi cet exploit avec Joren van Pottelberghe dans les buts et sans leur entraîneur Antti Törmänen qui a dû se soumettre à une opération hier et qui n'a pas pu être sur le banc ce samedi soir.

L'assistant David Oliver a donc signé sa première victoire sur le banc biennois et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il l'a fait avec une certaine manière. Muets jeudi soir, les Lions n'ont toujours pas trouvé la réponse au dispositif biennois. Cela fait désormais 120 minutes que les Zurichois n'ont pas allumé la lampe. Et le pire, c'est que les Bernois ont enlevé du jeu leur arme principale: Harri Säteri.

Cette fois, les joueurs de Törmänen n'ont pas attendu les derniers instants de la rencontre pour passer l'épaule. Ils ont profité des premières minutes de jeu pour prendre l'avantage. A la 3e, Jere Sallinen s'est fait l'auteur d'une subtile déviation. A la 11e, c'est Tino Kessler qui a doublé la mise sur power-play. Puis à la 25e, c'est l'essentiel Mike Künzle qui a inscrit le 3-0.

Les Zurichois ont tenté de pousser mais ils n'ont pas su trouver la faille. Et c'est finalement Toni Rajala qui a pu sceller le score dans la cage vide. Mais les Seelandais se garderont bien de jubiler en se souvenant des play-off de l'an dernier. Les Biennois menaient en effet 2-0 dans un quart de finale qu'ils ont fini par perdre 4-3.

/ATS