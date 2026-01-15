Bienne gagne mais perd un point

Bienne a battu Ambri 3-2 ap lors d'un match isolé de National League. Mais les Seelandais ne remportent que deux points.

Comme une victoire 'Oui mais'. Les Bernois ont gagné, mais ils ont laissé un point aux Léventins. Bienne reste 11e avec ses 51 points, à égalité avec Berne. Ambri s'accroche avec ses 46 points à la 13e place.

Avant le but victorieux de Hultström en prolongation et en supériorité numérique, cette rencontre fut une histoire de buts litigieux. Le 1-0 de Kneubühler à la 7e et le 2-2 d'Isacco Dotti à la 45e. Par deux fois les arbitres ont passé de longues minutes à disséquer les images à disposition et par deux fois ils ont pris la bonne décision en validant ces réussites. L'ouverture du score du Vaudois, du patin, a compté parce qu'un défenseur léventin a retouché le puck avec sa canne par la suite.

Pour le goal de Dotti, c'est la deuxième ligne rouge et la caméra au-dessus du but qui a permis de le valider. Bienne a poussé dans le troisième tiers, sans succès.

/ATS