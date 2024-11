Bienne s'offre Genève à 32 secondes de la fin

Bienne a réussi un joli coup en National League. Les Seelandais se sont imposés à Genève 1-0 à la dernière minute.

Il ne fallait pas être impatient de voir des goals aux Vernets pour la venue de Bienne. Il a même fallu attendre la 60e pour assister au seul but de la rencontre et il est venu du camp seelandais de la canne de Yanick Stampfli. Une réussite tombée à 32 secondes de la fin de la troisième période à un moment impardonnable pour les Aigles.

Le top scorer Teemu Hartikainen a été un peu trop nonchalant au moment de sortir le puck de la zone de défense genevoise et Bienne en a profité de fort belle manière. Stampfli a tiré dans un angle relativement fermé et Raanta n'a pas pu empêcher ce tir d'entrer.

Ce succès permet à Bienne de rester dans le top 6 avec un week-end à 5 points, tandis que Genève n'a pas pu enchaîner après son précieux succès vendredi soir à Lugano.

Lausanne se reprend

Menés 1-0 très rapidement et après la baffe essuyée la veille à Berne (7-2), les Lausannois n'ont pas montré d'emblée leur meilleur visage mais ils ont fini par l'emporter 6-3. Heureusement, Rapperswil ne semble plus être la bête noire qui avait fait tant de mal aux Vaudois par le passé.

Il faut dire que cette année, les joueurs de Geoff Ward cartonnent en avantage numérique avec un taux de réussite de 32%. Même si c'est très probablement intenable sur une saison complète, le power-play vaudois fonctionne extrêmement bien. Confirmation face aux Saint-Gallois avec l'égalisation d'Oksanen à la 6e. Et deux minutes plus tard, c'est Kuokkanen qui a pu donner l'avantage aux Lions.

Le 3-1 de Hügli à la 30e a donné de l'air aux pensionnaires de Malley, juste avant le 4-1 signé Jäger à nouveau en supériorité numérique. Ou quand les joueurs suisses prennent le relais des étrangers. Le LHC s'est fait un peu peur lorsque Stroömwall a inscrit le 5-3 à la 48e, mais Hügli a pu sceller le score dans la cage vide.

Fribourg: un point c'est tout

On ne sait pas si Fribourg est la bête noire de Zurich, mais les Dragons se sentent assez bien lorsqu'ils doivent affronter le champion en titre. La première rencontre entre les deux équipes à Fribourg s'était soldée par un succès 2-0 des hommes de Pat Emond, cette fois ils ne se sont inclinés que 2-1 après les tirs au but.

C'est Raphael Diaz qui a débloqué les compteurs en ouvrant la marque à la 14e pour son premier but de la saison. Les Zurichois ont dû attendre la mi-match pour égaliser grâce à Vinzenz Rohrer. Le jeune et talentueux attaquant autrichien a trompé la vigilance de Berra en brûlant la politesse à la défense fribourgeoise alors que Dean Kukan croupissait sur le banc des pénalités.

Dans une partie dominée par les défenses, Fribourg a offert une solide prestation. Et lors des penalties, c'est une nouvelle fois Rohrer qui s'est distingué en étant le seul à trouver la faille pour permettre à Zurich de conserver son invincibilité à domicile.

Ajoie va mieux

Julien Vauclair doit-il vraiment céder son poste de coach à Greg Ireland? Parce que depuis que le directeur sportif jurassien est à la bande, Ajoie va mieux. Ajoie propose davantage de cohérence et Ajoie arrive même à battre Langnau 2-0 grâce à Arno Nussbaumer et un but dans la cage vide de Turkulainen. Les Jurassiens signent là leur deuxième victoire de rang après avoir dominé Rapperswil mardi dernier.

Kloten a pris le meilleur sur Lugano 5-2 et alors que les Tessinois menaient 2-1. Les Bianconeri en sont à six défaites lors de leurs sept derniers matches. Luca Gianinazzi est-il menacé? Davos a de son côté dominé Zoug 3-2, alors que Berne est allé chercher deux points à Ambri grâce à une victoire 3-2 ap.

/ATS