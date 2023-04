« Ca ferme la bouche de pas mal de monde », lâche Noah Rod

Capitaine du GSHC, Noah Rod ne cachait forcément pas son plaisir après le sacre des Grenat: 'C'est un des plus beaux jours de ma vie', a-t-il lâché.

'Les gars l'ont tellement mérité. Ca fait dix ans que me bats tous les jours pour amener cette coupe dans cette ville. L'occasion était belle cette année, mais on savait que ça n'allait pas être facile', a-t-il poursuivi.

'On a tous fait un gros travail cette saison, ça fait du bien. Tous les fans ont été incroyables dans ces play-off. Ca fait particulièrement plaisir, car ça ferme la bouche à pas mal de monde: les Romands peuvent gagner, on l'a prouvé, j'espère que ça va continuer', a conclu le no 96 grenat au micro de MySports.

Henrik Tömmernes était quant à lui extrêmement ému après avoir joué son dernier match sous le maillot genevois. 'C'est le meilleur feeling possible pour mon dernier match ici. Je suis si heureux pour les joueurs qui sont là depuis si longtemps, pour les fans. J'ai vécu des moments merveilleux ici', a lâché le défenseur suédois.

'Il y avait vraiment mieux à faire'

Capitaine de Bienne, Gaëtan Haas était évidemment déçu. 'Les détails, encore les détails. Le premier goal, c'est un +coast to coast+, ça ne doit pas arriver. On prend ensuite deux pénalités bêtes. Tu ne peux pas te permettre de te retrouver à 3 contre 5 contre une telle équipe, dans un 7e match', a-t-il souligné.

'A 2-0, tu cours après le score durant tout le match. C'est dur. 4-1 au final, c'est presque comme si on n'avait pas eu de chance. C'est dommage, car il y avait vraiment mieux à faire', a encore expliqué le no 92 biennois au micro de MySports.

