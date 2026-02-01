Ça se complique pour Bienne, battu à Kloten

La lutte pour une place en play-in de National League se complique pour le HC Bienne. Les Seelandais ...
Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

La lutte pour une place en play-in de National League se complique pour le HC Bienne. Les Seelandais se sont inclinés 3-2 en prolongation dimanche à Kloten et accusent 5 points de retard sur la barre.

Tout se passait pour le mieux pour la troupe de Christian Dubé, qui menait 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps après des réussites de Hofer et Andersson. Mais Kloten est revenu au score en moins de dix minutes grâce à des buts de Smirnovs et Meyer, avant que Lindroth n'offre les deux points aux Aviateurs en 'overtime'.

Bienne compte désormais 5 points de retard sur la 10e place de Langnau, actuel dernier qualifié pour le play-in. Les Seelandais ont encore six matches pour inverser la tendance, mais ils pourraient bien manquer les séries pour la deuxième année consécutive.

Ajoie lourdement battu

En déplacement dans la capitale, Ajoie a de son côté subi une cuisante défaite 5-0, la troisième d'affilée après celles contre Bienne mardi (6-3) et Rapperswil vendredi (5-2).

Menées au score dès la 4e minute suite à un but de Merelä, les Vouivres ont fait les frais d'un doublé d'Häman Aktell dans le tiers médian. Berne a ajouté deux buts en fin de match, signés Loeffel et Sgarbossa (à 5 contre 4).

/ATS
 

