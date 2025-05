Championnat du monde: la Suède poursuit sur sa lancée

La Suède a poursuivi son sans faute au championnat du monde. Devant son public à Stockholm, elle a dominé la Finlande 2-1 pour signer un troisième succès en autant de matches dans le groupe A.

Les Tre Kronor ont fait la course en tête grâce à des réussites de Carlsson (5e/à 5 contre 4) et Brodin (28e). Pesonen a réduit l'écart à la 54e au moment où les Finlandais ont enfin pu mettre un peu de danger devant le but adverse. Ils ont sorti leur gardien à plus de deux minutes de la sirène, mais en vain.

Au final, le succès suédois est mérité. La statistique des tirs (41-19) illustre bien leur domination, visible surtout lors des deux premières périodes.

Dans le groupe B à Herning, la Tchéquie tenante du titre n'a pas connu de problème face au Danemark, s'imposant 7-2. Elle mène le groupe B avec 8 points, soit 1 de plus que la Suisse.

/ATS