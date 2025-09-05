Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Théo Rochette patinera toujours pour le Lausanne Hockey Club. L’attaquant a signé un nouveau ...
Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Théo Rochette patinera toujours pour le Lausanne Hockey Club. L’attaquant a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le lie désormais jusqu’au printemps 2031 avec le club vaudois.

Depuis son retour à Lausanne, son club formateur, Théo Rochette, qui est âgé de 23 ans, s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de la National League. Son apport avec ses 28 buts et ses 33 assists a notamment permis au LHC de disputer les deux dernières finales des play-off. 'Il incarne l’avenir du LHC', indique le club dans un communiqué,

/ATS
 

