Colorado force un match no 7 face au Kraken

Dos au mur face au Kraken au 1er tour des play-off de NHL, Colorado n'a pas flanché vendredi à Seattle.

L'Avalanche de Denis Malgin s'est imposée 4-1 pour obtenir le droit de disputer un match no 7 sur sa glace de Denver.

Le dernier vainqueur de la Coupe Stanley a pourtant concédé l'ouverture du score à la 16e minute. Mais sa réaction n'a pas tardé, Mikko Rantanen inscrivant son sixième but de la série à 20 secondes du terme du premier tiers.

L'Avalanche - qui a aligné Denis Malgin durant 4'50'' seulement - a forcé la décision dans la deuxième période sur des réussites d'Erik Johnson et d'Artturi Lehkonen. Colorado, qui a dominé les débats vendredi (39 tirs cadrés contre 23 pour le Kraken), a scellé le score dans une cage vide à la 60e.

Un septième match sera également nécessaire entre Boston et les Florida Panthers, qui ont cueilli vendredi à domicile leur deuxième victoire consécutive (7-5). Les Bruins auront l'avantage de la glace dimanche, mais la pression sera énorme sur une équipe qui a survolé la saison régulière (42 points de plus que les Panthers).

Deux équipes sont en revanche parvenues à conclure en six matches vendredi. A l'Est, Carolina a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Islanders (2-1). Les Hurricanes pourraient retrouver les 'Swiss Devils' au 2e tour. A l'Ouest, Dallas s'est imposé plus facilement (4-1) à Minnesota pour valider son ticket.

/ATS