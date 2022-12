Coupe Spengler: Ambri-Piotta encore convaincant

Ambri-Piotta disputera vendredi les demi-finales de la Coupe Spengler. Les Tessinois ont obtenu ce droit en battant IFK Helsinki 7-3 dans le groupe Torriani du tournoi grison.

Comme lors de leur première participation en 2019, les Léventins ont donc atteint le dernier carré, grâce à leur deuxième victoire consécutive qui leur permet de finir en tête de leur groupe. Cette rencontre a été la plus fertile en buts depuis le début de la compétition.

Ambri a jeté les bases de son succès lors de la période initiale. Des réussites de Pestoni (6e) et McMillan (11e) ont mis les biancoblu sur les bons rails. Chlapik a ajouté le numéro trois (23e), mais les Finlandais ont réduit l'écart 43 secondes plus tard avant de revenir à une longueur (30e).

Doublé de Kneubühler

Kneubühler (33e) et Spacek (43e) ont redonné de l'air à la formation tessinoise, malgré la réduction du score de Naettinen (44e). Heim (54e) et Kneubühler encore (57e) ont ensuite donné au score une ampleur plus nette.

/ATS