Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Les US Collegiate Selects disputeront mercredi (12h10) la finale de la Coupe Spengler à Davos ...
Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Coupe Spengler: les US Collegiate Selects en finale

Photo: KEYSTONE/EPA/MELANIE DUCHENE

Les US Collegiate Selects disputeront mercredi (12h10) la finale de la Coupe Spengler à Davos. En demi-finale, ils ont battu Sparta Prague 5-3 et affronteront Fribourg ou Davos pour le trophée.

Les jeunes Universitaires ont mis beaucoup d'enthousiasme et de fraîcheur dans leurs actions, ce qui leur a au final permis de l'emporter. Les Tchèques n'ont pas démérité pour autant, parvenant à revenir de 2-0 à 2-2 au début du tiers médian.

Mais alors qu'ils semblaient avoir les moyens de prendre l'avantage, ils ont encaissé le 3-2 de Cerrato en infériorité numérique (32e). Déjà auteur du deuxième but à la 8e, Fink s'est montré décisif en ajoutant deux autres réussites (39e/42e). Le Sparta ne s'en est pas remis même si Chlapik a réduit l'écart à cinq contre quatre (53e).

Pour leur première participation au traditionnel tournoi grison, les US Collegiate Selects ont ainsi déjà plus que rempli leur contrat. Quel que soit leur adversaire mercredi, il aura tout intérêt à les prendre très au sérieux...

/ATS
 

