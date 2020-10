Coupe de Suisse: qualification de Genève-Servette et de Berne

Il n'y a pas eu de surprise lundi non plus lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse. Genève-Servette et Berne, se sont qualifiés respectivement contre La Chaux-de-Fonds et Bâle.

Les Genevois se sont imposés 3-0 aux Mélèzes contre la formation neuchâteloise de Swiss League. Les visiteurs ont cependant dû attendre la demi-heure pour débloquer le score grâce à Eliot Berthon.

Il faut souligner que le portier Rytz a réalisé plusieurs arrêts de classe, permettant à son équipe de rester longtemps dans le match. Les Grenat ont fait le break à la 40e grâce à Patry à 5 contre 4 avant de gérer leur avance sans problème. Tömmernes a scellé le score final dans le but vide à la 60e.

A Bâle, contre un adversaire qui milite en MSL, le CP Berne n'a pas eu à forcer son talent outre mesure pour décrocher son ticket pour la prochain tour. L'Ours l'a emporté sans trembler 4-0 grâce à des buts de Sciaroni (2e/51e), Jeffrey (32e) et Moser (38e).

/ATS