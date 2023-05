Dallas débloque son compteur face à Vegas

Dallas a prolongé le suspense en finale de la Conférence Ouest de NHL.

Vainqueurs 3-2 après prolongation à domicile jeudi, les Stars ne sont plus menés que 3-1 dans la série qui les oppose aux Golden Knights.

C'est le vétéran Joe Pavelski (38 ans) qui a signé le but de la victoire après 3'18'' de jeu supplémentaire, à 5 contre 4. Il a repris directement une passe de Miro Heiskanen pour tromper le gardien de Vegas Adin Hill, auteur de 39 arrêts, et mettre fin à la série de cinq victoires des Golden Knights.

La réussite de Joe Pavelski est d'ailleurs historique. Il est devenu le joueur en activité ayant marqué le plus de buts en play-off avec 73 réalisations dans les séries finales, soit une de plus qu'Alexander Ovechkin et deux de plus que Sidney Crosby.

Dallas est revenu de loin dans cette partie. La franchise texane s'est ainsi retrouvée menée à deux reprises au score, William Karlsson (5e) et Jonathan Marchesseault (31e) permettant à Vegas de mener 1-0 puis 2-1. Et elle a souffert dans un troisième tiers où les Golden Knights ont dominé les débats (14 tirs cadrés à 8).

2/2 en power play

Mais Jake Oettinger, 'chassé' lors du match no 3 après avoir encaissé trois buts en 7'10'', a cette fois-ci brillé devant le filet des Stars (37 arrêts). Et Jason Robertson (109 points en saison régulière) a parfaitement tenu son rôle de leader offensif en signant un doublé.

L'ailier de 23 ans a inscrit le 2-2 à la 38e. Le 1-1 était tombé à la 16e, sur la première des deux supériorités numériques dont les Stars ont bénéficié. Héros malheureux de ce match no 4, le défenseur de Vegas Brayden McNabb avait alors été puni pour une crosse haute, comme ce fut à nouveau le cas après 2'28'' en 'overtime'...

Le match no 5 samedi

Vegas, qui vise une deuxième finale de Coupe Stanley après celle perdue lors de sa première saison en NHL face à Washington (2017/18), aura l'occasion de conclure la série samedi dans le Nevada. Si tel devait être le cas, la 'grande' finale face aux Florida Panthers démarrerait le mercredi 31 mai.

/ATS