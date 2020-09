Dallas donne une leçon de réalisme à Tampa Bay

Outsider, Dallas a donné une leçon de réalisme au favori Tampa Bay dans l'Acte I de la finale de la Coupe Stanley. Les Stars se sont imposés 4-1 samedi à Edmonton.

Une statistique résume parfaitement ce qui a fait la différence entre les deux équipes dans cette rencontre: Dallas effectué 20 tirs cadrés et marqué à quatre reprises, alors que Tampa Bay a tiré quasiment deux fois plus au but (36) mais n'a fait mouche qu'à une seule occasion - de façon chanceuse qui plus est.

La 'faute' notamment au gardien Anton Khudobin. Désigné première étoile de cette partie, le portier russe s'est fait l'auteur de 35 arrêts dont 22 au cours d'une troisième période où ses coéquipiers n'ont adressé que... 2 tirs en direction de la cage de son compatriote Andrei Vasilevskiy (16 parades samedi).

Le Lightning n'a donc trouvé la faille qu'une seule fois, à la 13e minute pour le 1-1. Un tir de Blake Coleman a alors été repoussé par Khudobin, mais le palet a rebondi sur le patin gauche de Yanni Gourde avant d'être dévié dans son propre but par le défenseur des Stars Roope Hintz... Le but a été accordé à Gourde.

Les Stars avaient ouvert la marque dès la 6e par l'intermédiaire de Joel Hanley, auteur de son premier but en NHL. Ils ont pris l'ascendant dans le deuxième tiers sur des réussites signées Jamie Oleksiak (33e) et Joel Kiviranta (40e), avant de sceller le score dans la cage vide par Jason Dickinson (59e).

/ATS