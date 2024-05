Dallas égalise à 1-1 face à Edmonton

Battu à domicile dans l'acte II, Dallas a égalisé à 1-1 face à Edmonton en finale de la Conférence Ouest de NHL. Les Stars se sont imposés 3-1 samedi au Texas.

Dallas a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, entamé sur un score de 1-1 qui était acquis depuis la 5e minute de jeu. Mason Marchment a inscrit le 2-1 à la 34e en déviant un tir de Ryan Suter, Esa Lindell scellant le score dans une cage vide à 2'03'' de la sirène finale.

Auteur d'un but et d'un assist samedi, Jamie Benn avait ouvert la marque après 3'39''. Connor Brown avait toutefois pu égaliser 44 secondes plus tard pour les Oilers de Connor McDavid, qui auront l'avantage de la glace dans les matches 3 et 4 de cette série.

/ATS