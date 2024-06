Daniel Winnik annonce sa retraite

Daniel Winnik range ses patins. Le Canadien, qui a évolué les six dernières saisons avec Genève-Servette, a annoncé jeudi mettre un terme à sa carrière longue de 19 ans.

Avec les Aigles, Winnik a été sacré champion de Suisse en 2023 et champion d'Europe lors de la dernière saison. 'Aider la ville à remporter deux titres restera à jamais l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Genève est le seul endroit où je me suis vraiment senti chez moi', a-t-il écrit dans un message partagé sur ses réseaux sociaux.

/ATS