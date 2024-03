Davos et Berne égalisent à 2-2

Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif en quart de finale des play-off de National League.

Le LHC s'est incliné 5-2 sur la glace de Davos, qui égalise ainsi à 2-2 dans la série. Berne est également revenu à hauteur de Zoug.

Ce quatrième duel avait pourtant commencé de manière idéale pour Lausanne, qui a pu ouvrir la marque à la 11e minute grâce au premier but de Miikka Salomäki dans ces play-off. L'équipe ayant ouvert la marque s'étant jusque-là imposée à chaque fois dans cette série, les actions lausannoises étaient alors à la hausse.

La réaction davosienne n'a toutefois pas tardé. Yannick Frehner (13e) et Matej Stransky (14e), auteur d'une superbe reprise directe sur une passe de Michael Fora en supériorité numérique, ont en effet permis au HCD de virer en tête après le tiers initial. Contre le cours du jeu, le LHC se montrant plus entreprenant.

Lausanne domine, en vain

Privé dès la 27e de Jiri Sekac, lequel a écopé d'une méconduite de match pour un coup de genou sur Dominik Egli, Lausanne a d'ailleurs poursuivi sa domination dans la période médiane. Mais Sandro Aeschlimann s'est montré irréprochable devant le filet grison, gagnant notamment un face-à-face crucial avec Damien Riat à la 37e.

Et moins de deux minutes après cette parade décisive de son portier, Davos a pu prendre deux longueurs d'avance, Chris Egli déviant parfaitement un tir de la ligne bleue de Dominik Egli (38e). C'est l'éternel Andres Ambühl qui a assommé Lausanne en signant le 4-1 à la 50e après... 5 secondes de supériorité numérique.

Berne joue à se faire peur

Berne a également stoppé l'hémorragie face à Zoug. Battus sèchement dans les actes II (4-1) et III (6-1), les Ours ont recollé à 2-2 dans la série en s'imposant 3-2 samedi. Colton Sceviour (17e) et le capitaine Simon Moser (19e) ont pu concrétiser une domination outrageuse dans le tiers initial: 12 tirs cadrés à 3!

Les hommes de Jussi Tapola ont continué sur leur lancée au deuxième tiers (15-5 dans la statistique des tirs cadrés), sans trouver la faille. Et ils ont failli le payer: Zoug est revenu à deux reprises à une longueur, grâce à Senteler (50e, 2-1) et à Simion (54e, 3-2). Mais la défense bernoise a tenu le choc dans les dernières minutes.

