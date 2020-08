Dean Kukan et les Blue Jackets peuvent toujours rêver

Cela va mieux pour Dean Kukan et Columbus dans les play-off de la NHL ! A Toronto, Columbus a égalisé à 1-1 dans sa série face à Tampa Bay.

Deux jours après avoir réussi 85 arrêts lors du quatrième match le plus long de l’histoire, Joonas Korsipalo en a réalisé 36 de plus pour permettre aux Blue Jackets de s’imposer 3-1 devant Tampa Bay. Ryan Murray, Oliver Bjorkstrand et Alexander Wennberg ont été les buteurs pour Columbus. Aligné durant 8’31’’, Dean Kukan a été crédité d’un bilan de +1.

Nino Niederreiter a, en revanche, été écarté lors du succès 3-2 de Carolina face à Boston qui permet aux Hurricanes de revenir également à 1-1 dans la série. Le Grison a fait les frais du retour au jeu de l’ailier Justin Williams

/ATS