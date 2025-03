Des tigres affamés défient le LHC

Prends garde à toi Lausanne ! Vainqueur de la saison régulière, le Lausanne HC affrontera en quart de finale des play-off un adversaire, les Langnau Tigers, qui se dit 'affamé'.

Il y a six ans, les Vaudois avaient dû aller jusqu’au septième match pour éliminer les Bernois. Pour le retour des tigres en play-off, Thierry Parerlini et ses joueurs ne se fixent aucune limite. 'En 2019, beaucoup de gens à Langnau étaient heureux de disputer les play-off. Ils voyaient cette qualification comme un aboutissement, souligne Thierry Paterlini. Mais cette année, ce n'est pas la même chanson. Nous nourrissons de véritables ambitions.'

Au fond de la classe il y a quatre ans après le Covid qui avait vraiment compliqué la situation financière du club au point de n’aligner que deux étrangers lors de la saison 2020/2021, les Langnau Tigers traversent une saison remarquable. 'Fantastique', lâche même Thierry Parterlini. 'Déjà l’an dernier, nous ne sommes pas passés loin des play-off, poursuit l’entraîneur. Mais cette saison, nous avons presque toujours gagné les matches qu’il fallait gagner dans les moments importants. Je suis très fier de mon équipe. Elle a toujours su trouver une issue, même dans les situations difficiles.'

Un binôme qui fonctionne

Depuis trois ans, Therry Paterlini et le directeur sportif Pascal Müller forment un binôme qui fonctionne à merveille dans l’Emmental. 'Avec ce duo, on sent que le club avance constamment, se félicite l’attaquant Pascal Berger. Et avec le projet d’une deuxième patinoire, les infrastructures suivent aussi.'

Pour Pascal Berger, le grand frère, et ses coéquipiers, le voyage n’est donc pas terminé. 'Quand tu joues dans une grande équipe, tu te dis que la saison commence vraiment avec les play-off, glisse Samuel Erni. Pour nous aussi, elle commence jeudi'. 'Contre Kloten, nous nous sommes inclinés lors de nos quatre matches de la saison régulière avant de l’éliminer en play-in, lâche Julian Schmutz. Contre Lausanne aussi, nous avons toujours perdu cette saison. C’est peut-être un bon signe...'

Avec Charlin ?

La grande question avant cette série réside dans la présence ou non dans la cage de Stéphane Charlin, le MVP de la saison régulière. Blessé le 2 février au genou à Lugano, le portier devait, selon la faculté, observer un repos de deux mois. Mais après deux semaines passées au Tessin auprès d’Emanuele Sarcinella, le physiothérapeute qui avait réussi un petit miracle il y a deux ans à Bienne pour permettre à Damien Brunner de disputer la finale des play-off contre Genève-Servette, Stéphane Charlin est en avance sur tous les temps de passage. Son ardent désir de rejouer avec Langnau avant de revenir cet été à Genève l'incite, par ailleurs, à mettre les bouchées doubles dans sa rééducation.

Si Stéphane Charlin ne devait pas jouer, les Langnau Tigers ne seraient toutefois pas désarmés. Remarquable lors du play-in contre Kloten avec un pourcentage d’arrêts de près de 96 %, Luca Boltshauser livre la marchandise comme jamais. Et si c'était lui, l'ex-Lausannois, le facteur X de cette série ?

/ATS