Deux équipes qui n'ont pas fini de surprendre

Florida et Seattle n'ont pas fini de surprendre. Après avoir éliminé respectivement Boston et Colorado, les Panthers et le Kraken ont entamé de bon patin leur demi-finale de Conference !

Moins de quarante-huit heures après leur succès à Boston dans l'acte VII de leur premier tour, les Panthers ont cueilli à Toronto une quatrième victoire de rang dans ces séries finales. Ils se sont imposés 4-2 grâce notamment aux trois assists de Matthew Tkachuk et aux 34 arrêts de Sergei Bobrovsky.

A Dallas, le Kraken a pu 'survivre' à un incroyable quadruplé de Joe Pavelski pour s'imposer 5-4 sur une réussite de Yanni Gourde après 12'17'' de jeu dans la prolongation. Mais l'homme du match fut bien Joe Pavelski. A 38 ans et 295 jours, le centre américain est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à inscrire quatre buts dans une rencontre de play-off.

/ATS