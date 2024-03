Deuxième prolongation fatale à Lausanne

Vingt-quatre heures après les victoires à domicile des ZSC Lions et de Fribourg Gottéron, Lausanne et Zoug ont perdu l'avantage de la glace après leur respective défaite contre Davos et Berne.

Défait 3-2 après deux prolongations par un coriace Davos, le LHC a longtemps pensé trouver son salut grâce à ses défenseurs, auteurs de de ses deux buts de la soirée.

Pénalisé dès la 35e seconde, Andrea Glauser s'est ensuite mis en belle évidence en inscrivant le premier but vaudois, un quart d'heure plus tard (16e). Sa réussite a permis de contrebalancer celle de Leon Bristedt réalisée le jour de ses 30 ans (7e).

A moins de dix minutes de la fin de la partie, Lukas Frick trouait le filet défendu par Sandro Aeschlimann, d'un tir sec et précis. Sur l'action suivante, Tim Bozon était pénalisé pour une obstruction sur le gardien grison. Avec un homme en plus, les Davosiens égalisaient, par le Finlandais Aleski Mustonen, auteur, en l'occurrence de son premier but en Suisse (52e).

Après 29'' lors de la deuxième prolongation, c'est finalement Dominik Egli qui a offert un premier point aussi précieux que compliqué à obtenir, aux Grisons. Lors de la première période supplémentaire Damien Riat s'était vu annuler un but marqué par un patin (77e).

La défaite était évitable pour des Lausannois trop peu efficaces en power-play.

Un Berne renversant

De son côté, Zoug pensait avoir fait le plus dur en marquant à trois reprises lors de la période intermédiaire, contre un Berne finalement vainqueur 4-3. Menés 0-1 (but de Nemeth), les joueurs de Suisse centrale ont alors retrouvé leur allant, scorant par Michaelis, sur un missile de la ligne bleue de Martschini et par Senteler.

Soudain sonnés, les Bernois ont su progressivement retrouvé leur jeu, sans jamais paniquer. Ils ont réussi eux aussi à marquer à trois reprises en un tiers, en l'occurrence le dernier. L'auteur du 4-3 décisif se nomme Tristan Scherwey. Romain Löffel a également marqué.

Cette partie a été la 907e en National League de Leonardo Genoni. Contre Berne, le portier zougois a égalé le record de matches disputés par un gardien en première division, détenu jusque-là en solitaire par Reto Pavoni.

/ATS