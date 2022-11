Devils: Blackwood absent 3-6 semaines

Le Bernois Akira Schmid devrait avoir sa chance devant le filet des Devils dans les semaines à venir.

Portier no 1 de New Jersey en ce début de saison de NHL, Mackenzie Blackwood est en effet au repos forcé pour trois à six semaines.

Le Canadien de 25 ans, qui n'avait joué que 25 matches durant le championnat 2021/22 en raison d'une blessure récurrente à un talon, souffre d'une entorse d'un ligament latéral interne. Il s'est blessé jeudi dernier face à Edmonton.

Convaincant depuis le début de la saison, le Tchèque Vitek Vanecek sera le titulaire indiscutable en l'absence de Miles Blackwood. Mais Akira Schmid (22 ans), qui a fait six apparitions en NHL lors de l'exercice précédent, sera très certainement aussi aligné.

Les Devils, qui avaient remporté six matches consécutifs avant d'accueillir Calgary mardi soir, doivent également composer pendant huit à dix semaines sans Ondrej Palat. L'attaquant tchèque a été opéré à la hanche.

/ATS