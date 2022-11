Dominés par les Flames, les Devils trouvent le moyen de gagner

Plus rien n'arrête les Devils.

New Jersey a cueilli mardi son septième succès d'affilée en NHL en battant 3-2 les Calgary Flames, grâce notamment au 6e but de la saison de Nico Hischier et aux 33 arrêts de Vitek Vanecek. La franchise de Newark n'avait pas signé une telle série victorieuse depuis février 2011.

En bon capitaine, Nico Hischier a une nouvelle fois montré l'exemple dans une rencontre où les Devils ont été dominés. Le centre valaisan a inscrit le but de la victoire - le 3-2 - sur une action de rupture à 8'10'' de la fin du match, alors que les Flames avaient 'tourné' dans la zone défensive des Devils pendant plus de deux minutes.

'Ce n'était pas notre meilleur match', a souligné Nico Hischier, dont l'équipe n'a cadré que 20 tirs mardi. 'Nous n'avions pas les jambes en première période, pour être honnête c'était embarrassant. Mais nous avons trouvé le moyen de revenir. C'est énorme de parvenir à gagner ce genre de matches', a-t-il ajouté.

Aussi bien qu'en 1993/94

Egalement auteur de son 8e assist de la saison sur le 1-1 signé Ryan Graves à la 26e, Nico Hischier en est à 14 points en 12 apparitions cette saison. Le no 1 de la draft 2017 a été désigné première étoile de cette partie. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a pas compté, après avoir vu son but de la 18e annulé pour hors-jeu.

Les Devils pointaient donc toujours en tête de la Metropolitan Division mardi soir, avec 20 points obtenus en 13 parties. La franchise de Newark, qui a gagné 10 de ses 11 derniers matches, n'avait pas décroché un 10e succès aussi tôt dans la saison depuis l'exercice... 1993/94.

Un 5e point pour Moser

Deux autres Suisses se sont illustrés mardi en NHL. Janis Moser a réussi un assist - son 5e de la saison pour un total de 6 points - dans un match gagné 4-1 par Arizona sur la glace de Buffalo. Pius Suter a également délivré une passe décisive avec Detroit, qui s'est toutefois incliné 3-2 aux tirs au but face à Montréal.

/ATS