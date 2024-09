Dominik Kubalik de retour à Ambri

C'est un gros coup réussi par Ambri sur le marché des transferts. Le club léventin a rapatrié pour un an l'attaquant tchèque Dominik Kubalik.

Après cinq saisons en NHL à Chicago, Detroit et Ottawa, l'ailier de Plzen revient là où il avait passé une saison et demie entre 2017 et 2019. Mais il a signé une clause l'autorisant à repartir en NHL avant le 15 décembre.

Avec Ambri, Kubalik avait illuminé la National League, réussissant notamment 57 points (25 buts) en 50 matches lors de l'exercice 2018/19.

Champion du monde contre la Suisse en mai à Prague, Kubalik n'a pas fait une grande saison 23/24 avec 11 buts et 15 points en 74 parties.

