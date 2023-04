Edmonton égalise face aux Kings

Déjà dos au mur après s'être inclinés en prolongation face aux Kings lors de l'acte I, les Oilers de Connor McDavid n'ont pas failli mercredi.

Vainqueur 4-2, Edmonton a égalisé à 1-1 dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NHL qui l'oppose à Los Angeles.

L'homme du match fut le centre allemand Leon Draisaitl, auteur d'un but et de deux assists après avoir signé un doublé lors de l'acte I. 'Muet' 48 heures plus tôt, Connor McDavid s'est quant à lui contenté d'un assist mercredi.

Les Kings, qui sont toujours privés des services du St-Gallois Kevin Fiala, ont pourtant trouvé les ressources pour recoller à 2-2 à la 40e minute après avoir été menés 2-0 dès la 13e. Mais Edmonton a repris l'avantage après 2'20'' dans le troisième tiers, scellant le score dans un filet désert.

Les Bruins battus

Les Bruins, qui ont survolé la saison régulière avec 135 points, ne sont pas invincibles. Ils ont en effet perdu l'avantage de la glace face aux Panthers. Boston s'est incliné 6-3 face à Florida, qui a forcé la décision en marquant quatre buts consécutifs dans un troisième tiers entamé sur le score de 2-2.

Dauphin des Bruins dans la Conférence Est, Carolina mène en revanche 2-0 dans sa série face aux Islanders. Les Hurricanes se sont imposés 4-3 mercredi grâce à une réussite signée Jesper Fast après 5'03'' de prolongation. A l'Ouest, Dallas a par ailleurs écrasé Minnesota 7-3 pour revenir à 1-1 dans la série.

/ATS