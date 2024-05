Edmonton renverse Vancouver dans l'acte II

Vancouver a perdu l'avantage de la glace face à Edmonton en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL.

Pius Suter et les Canucks se sont inclinés 4-3 après prolongation vendredi face aux Oilers, qui égalisent ainsi à 1-1 dans la série.

Menés 1-0, 2-1 puis 3-2 dans cette partie, les Oilers ont trouvé les ressources pour renverser la table grâce surtout à leur duo Leon Draisaitl/Connor McDavid. L'Allemand et le Canadien ont tous deux réussi un but et trois assists vendredi. Pius Suter est, lui, resté 'muet' dans le camp des Canucks, mais avec un bilan de +1.

Le but de la victoire a été inscrit après 5'38'' en 'overtime' par le défenseur Evan Bouchard, sur des assists de Draisaitl (19 points désormais dans ces play-off) et McDavid (17). Il s'agissait du 31e tir cadré par les Oilers, dont le portier Stuart Skinner n'a été sollicité que 19 fois (dont 15 sur les deux premiers tiers).

A l'Est, Florida est allé s'imposer 6-2 sur la glace de Boston pour reprendre l'avantage de la glace dans la série (2-1). Les Panthers ont cadré deux fois plus de tirs que les Bruins (33-17) et ont parfaitement exploité l'indiscipline de leurs adversaires en marquant quatre fois en supériorité numérique.

/ATS